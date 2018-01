Britu mediji vēstī, ka premjerministre Terēza Meja ir pieteikusi karu atkritumiem un iecerējusi radīt "no plastmasas brīvus" plauktus veikalos, kā arī vienreizlietojamos preču pārvietošanas palīglīdzekļus padarīt dārgākus.

Meja tuvāko 25 gadu laikā iecerējusi tikt vaļā no tiem plastmasas atkritumiem, no kuriem ir iespējams izvairīties. Tāpat viņa brīdināja, ka aiziešana no Eiropas Savienības rada risku samazināties centieniem vides aizsardzības jomā, tāpēc aicināja valdību apsolīt, ka pēc izstāšanās standarti netiks pazemināti.

Premjerministre pauda pārliecību, ka pēc vairākiem gadiem cilvēki būs šokā, atminoties, cik daudz plastmasas maisiņu tika izniekots pagātnē.

Kā zināms, arī Latvijā no 2019. gada stāsies spēkā ierobežojumi, komersantiem aizliedzot izsniegt bezmaksas iepirkumu maisiņus, izņemot ļoti vieglās plastmasas maisiņus, kuru materiāla biezums nepārsniedz 15 mikronus un kas atrodas tiešā saskarē ar produktu.