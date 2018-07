Pasaule un ļaudis. Trakajiem pieder pasaule

Latvija

Foto: Rojs Maizītis

Veco vāģu vasara

Maija sākumā ar lielu kopā sanākšanu pie "Arēnas Rīga" jaunās sezonas sākumu atzīmēja tā dēvēto youngtimer auto entuziasti. Šoreiz sezonas atklāšanas pasākums sasniedza jaunu rekordu, jo uz to ieradās 347 vecie vāģi ne tikai no Latvijas, bet arī no Igaunijas un Lietuvas – lielākoties laikposmā no sešdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem ražoti automobiļi. Salīdzinājumam – pērn pasākumā piedalījās par 120 mašīnām mazāk. Tādā garā turpinot, vēl pēc pāris gadiem sezonas atklāšanu rīkot vajadzēs kādā lidlaukā, jo pilsētas centrā nebūs neviena pietiekami liela brīva laukuma...

Somija

Foto: Viktors Egstrēms / Red Bull

Uzskriet tramplīnā

Maratons, pusmaratons un "Stirnu buka" skrējieni nevienu vairs nepārsteidz. Ja gribi jaunas emocijas, tad pamēģini piedalīties skrējienā "Red Bull 400"! Noteikumi vienkārši – ātrāk par visiem jānoskrien 400 metru. Tikai nevis pa līdzenu trasi, bet gan uzskrienot tramplīnā, no kura ziemā lec vīri ar slēpēm pie kājām. Kāpums šo 400 metru distancē ir 140 metru, stāvums pēdējā sektorā sasniedz 75 grādus... To, cik smags ir šāds skrējiens, var noprast pēc Lahti posma uzvarētāja Miko Patana sejas izteiksmes. Šogad norisinās vēl 12 kalnā skrējieni, no tiem mums tuvākais Slovākijā, Štrbske Pleso. Tur gan būs jāskrien nevis tramplīnā, bet kalnā, ko ziemā izmanto frīstaila sacensībām.

Portugāle

Future7Media / Red Bull

Trakie moči

Arī mocīšiem ir savas ekstrēmās gonkas, kas norisinās ar Red Bull atbalstu, – "Extreme XL" enduro sacīkstes. Maču būtība ir vienkārša – braukt tur, kur neviens normāls cilvēks ar moci nebrauktu, un tikt līdz finišam pirmajam. Šķēršļi trasē ir visdažādākie: kāpnes, ne pārāk dziļa upe, riepu krāvumi, akmeņi un pat klintis. Iespējas nolauzt kaklu – visplašākās! Taču dullu braucēju netrūkst – Portugāles posmā piedalījās 252 sportisti. Dīvaini, taču smagus miesas bojājumus neviens neguva.