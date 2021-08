Baiba Broka: „Es negribu dzīvot mierīgi”

Aktrise Baiba Broka reti sniedz intervijas. Kad to dara – runā godīgi un no sirds. Viņai intervijas ir kā dienasgrāmatas rakstīšana, tā mirkļa fiksēšana. Žurnāla OK! jaunajā numurā aktrise ļauj ielūkoties savos iekšējos ceļojumos un pārdomās.