Izgāja no krīzes centra: bezvēsts pazudusi nepilngadīgā Milana Brunova
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Milanu Brunovu, dzimusi 2010. gadā.
1. februārī meitene izgāja no adreses Raiņa ielā 9F, Valmierā, un patvaļīgi devās prom.
Internetā pieejamā nformācija liecina, ka šajā adresē Valmierā atrodas nodibinājums "Valdardze", kas darbojas sociālās aprūpes un atbalsta jomā bērniem un ģimenēm.
Meitenes pazīmes: melni krāsoti mati, aptuveni 168 cm gara, kalsnas miesasbūves.
Meitene bija ģērbusies platās pelēkās biksēs, melnos zābakos un melnā virsjakā, galvā – hūdija kapuce. Iespējams, meitene varētu atrasties Rīgā.
Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani 64201354 vai 26195623.
