Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanās konstatē milzīgus pārkāpumus
3. oktobrī Dzērumos notikušajās klātienes apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanās nobalsojuši kopumā 33 iedzīvotāji.
Pēc klātienes balsojuma atkārtotas vēlētāju datu pārbaudes Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanu komisija konstatēja: trīs nobalsojušajiem iedzīvotājiem nebija tiesību piedalīties vēlēšanās, ziņo Ķekavas novada dome.
Tā kā balsojums ir aizklāts, konkrētās balsis identificēt un atsevišķi izslēgt nav iespējams. Līdz ar to komisija izvērtēs, kā neatbilstošās balsis varētu ietekmēt vēlēšanu iznākumu.
Ja tiks secināts, ka neatbilstošo balsu skaits var mainīt rezultātu, komisija lems par Dzērumu apkaimes iedzīvotāju padomes vēlēšanu termiņa pagarināšanu gan elektroniski, gan klātienē, kā arī par kopsapulces balsojuma rezultāta anulēšanu.
Atgādinājums par tiesībām piedalīties iedzīvotāju padomju vēlēšanās attiecas uz fiziskām personām, kuras:
- sasniegušas 16 gadu vecumu;
- ir Latvijas Republikas pilsoņi vai Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet reģistrēti Fizisko personu reģistrā;
- ir deklarējušās vai kuru īpašums atrodas attiecīgās apkaimes teritorijā.