Noskaidrojamās personas (foto: Valsts policija)
112
Šodien 18:15
Kas ir šie cilvēki? Valsts policija lūdz palīdzību viņu identificēšanai
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas skaidro attēlos redzamo personu identitātes.
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu identitātes vai atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot 112 vai darba laikā pa tālruni 25752990.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.