Policija meklē attēlos redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu Tallinas ielā
foto: Valsts policija
Policija meklē attēlos redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziegumu.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē attēlos redzamo vīrieti saistībā ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts šī gada 26.novembrī Rīgā, Tallinas ielā.

Likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu attēlos redzamās personas identitātes un atrašanās vietas noskaidrošanu.

foto: Valsts policija
foto: Valsts policija
foto: Valsts policija
Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuriem 67086329, 27097045 vai 112, vai arī rakstot uz e-pastu "timofejs.samanins@riga.vp.gov.lv".

Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

