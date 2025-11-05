Novadu ziņas
Šodien 18:09
Iedzīvotājiem Saldū jārēķinās ar satiksmes ierobežojumu
SIA “SC GRUPA” informē, ka ceturtdien, 6. novembrī, un piektdien, 7. novembrī, darba laikā tiks slēgts caurbraukšanai Nākotnes ielas posms un tās pieslēgumi no Nākotnes ielas 3 (pie transformatora) līdz Cieceres ielai (garāžu rajonam).
Slēgšana nepieciešama, lai veiktu šķembu pamata un asfalta seguma kārtu izbūvi.
Aicinām savlaicīgi saplānot piegādes laikus un piekļuves maršrutus nepieciešamajām adresēm, kā arī ievērot ceļa zīmes un darbu vadītāju norādījumus.
Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par sapratni.