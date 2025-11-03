Juris Pūce: Siliņa ir līdzatbildīga tajā, ka Latvija izstāsies no Stambulas konvencijas
Partijas “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce asi kritizējis Ministru prezidenti Evivu Siliņu (“Jaunā Vienotība”) par valdības rīcību saistībā ar Stambulas konvencijas atcelšanu.
Pūce uzsver, ka situācija ap konvenciju izgaismo nopietnu jautājumu – kas patiesībā uzņemas atbildību par koalīcijas kopīgiem lēmumiem.
“Protams, par to primāri ir atbildīga premjera partija – "Jaunā Vienotība". Premjere Siliņa publiski ir teikusi, ka atbalsta Stambulas konvenciju, taču ko valdība praktiski izdarīja, lai nepieļautu šādu Latvijas valsts apkaunojumu – divu gadu laikā vienlaikus iestāties un izstāties no konvencijas? Izrādās – neko,” norāda Pūce.
Politiķis uzsver, ka valdībai neizdevies panākt pat vienu balsi no ZZS vai opozīcijas deputātiem, kas būtu gatavi atbalstīt konvencijas ratifikācijas saglabāšanu.
“Kādas tad ir premjeres spējas vadīt šo koalīciju? Vai tā vispār tiek vadīta? Vai Latvijā ir valdība, kas spēj pieņemt lēmumus?” jautā Pūce.
Pēc viņa teiktā, valdības koalīcija “faktiski ir sabrukusi”.
“Juridiski tā vēl pastāv tikai tāpēc, lai Siliņas kundzei un citiem ministriem būtu iespēja saņemt ministru algas. Ja nevarat vadīt valsti, Siliņas kundze, tad atkāpieties no amata un ejiet prom,” aicina Pūce.
Jau ziņots, ka 30. oktobrī ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Likumprojektu iesniedza opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), bet to atbalstīja arī citas opozīcijas partijas - Nacionālā apvienība (NA), "Apvienotais saraksts" (AS) un "Stabilitātei", kā arī valdošajā koalīcijā esošās ZZS politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja koalīcijas partijas "Jaunā vienotība" (JV) un "Progresīvie".