Linda Liepiņa lūdz uz laiku izslēgt Zandu Kalniņu-Lukaševicu no Saeimas sēdēm
Saeimas deputāte un partijas “Latvija pirmajā vietā” pārstāve Linda Liepiņa vērsusies Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, aicinot uz divām Saeimas sēdēm izslēgt deputāti Zandu Kalniņu-Lukaševicu (Jaunā Vienotība).
Liepiņa uzskata, ka Kalniņas-Lukaševicas izteikumi Ārlietu komisijas 29. oktobra sēdē, kur tika skatīts likumprojekts par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, bijuši aizskaroši un neatbilstoši deputātes ētikas normām.
Saskaņā ar iesniegumu Kalniņa-Lukaševica debatēs norādījusi, ka Saeimā esot ievēlētas piecas “valstiski domājošas” partijas, bet “Latvija pirmajā vietā” esot “valstiski bīstama”. Liepiņas ieskatā šāds apgalvojums ir “smags apvainojums bez pierādījumiem”, kas kaitējot partijas reputācijai un sējot sabiedrībā aizdomas par tās lojalitāti Latvijas valstij.
Liepiņa uzsver, ka šāda rīcība “publiski pazemo partijas deputātus, apvaino tās biedrus un grauj sabiedrības uzticēšanos politiskajai sistēmai”. Viņa norāda, ka politiskajā komunikācijā aizvainojoši apgalvojumi var šķelt sabiedrību un graut demokrātijas vērtības, tāpēc deputātiem būtu jāievēro cieņpilna un atbildīga retorika.
“Latvija pirmajā vietā” frakcija aicina Zandu Kalniņu-Lukaševicu atsaukt savus izteikumus un publiski atvainoties, kā arī uzsver, ka deputāte ir pārkāpusi Saeimas deputātu ētikas kodeksu, kas paredz izvairīties no apvainojošiem izteikumiem un balstīt runas uz faktiem.
Frakcija lūdz Saeimu piemērot Kalniņai-Lukaševicai disciplinārsodu – izslēgšanu no divām Saeimas sēdēm.