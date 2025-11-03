Protests pret izstāšanos no Stambulas konvencijas
Trešdienas, 29. oktobra, vakarā vairāki tūkstoši iedzīvotāju pie Saeimas protestē pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Zaļo un Zemnieku savienība aicina nekavēties ar visaptverošu vardarbības izskaušanas likumprojekta izstrādi
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde pirmdien, 3.novembrī, pauda atbalstu labklājības ministra iniciatīvai nekavējoties pildīt Saeimas lēmumu un organizēt visaptveroša Vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanas un izskaušanas likumprojekta izstrādi.
Šāda likumprojekta izstrādi Saeima valdībai uzdeva šā gada 16.oktobrī, pieņemot deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. ZZS uzsver, ka Saeimas lēmumi ir jāpilda, un likumprojekta izstrāde nedrīkst kavēties.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ZZS valdi informēja, ka veidos plašu darba grupu likumprojekta izstrādei, iesaistot nevalstiskās organizācijas un ekspertus. Līdz 2026.gada 1.martam likumprojektu valdībai ir jāiesniedz Saeimai.
Parlamenta vairākums ir noteicis, ka Vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanas un izskaušanas likumprojektam jāattiecas uz jebkādu vardarbību pret sievietēm un bērniem, tostarp vardarbību ģimenē, kura nesamērīgi skar sievietes, un uz visiem upuriem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē vai vardarbības vispār, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības upuriem.
Pikets par izstāšanos no Stambulas konvencijas
Parlamentā nepārstāvētās politiskās partijas "Suverēnā vara" rīkotajā piketā pie Saeimas, lai paustu atbalstu Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm ...
Likumprojektu par izstāšanos no konvencijas iesniedza opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), bet to atbalstīja arī citas opozīcijas partijas - Nacionālā apvienība (NA), "Apvienotais saraksts" (AS) un "Stabilitātei", kā arī valdošajā koalīcijā esošās ZZS politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja koalīcijas partijas "Jaunā vienotība" (JV) un "Progresīvie".
Likums par izstāšanos tika pieņemts steidzamības kārtā, tomēr tā netika noteikta ar 2/3 balsu vairākumu, kas Valsts prezidentam paver iespējas to neizsludināt un atdot otrreizējai caurlūkošanai parlamentā. No lēmuma pretiniekiem izskanējuši arī citi iespējamie risinājumi likuma spēkā stāšanās apturēšanai vai aizkavēšanai - vēršanās Satversmes tiesā vai aicinājums prezidentam apturēt likuma izsludināšanu, dodot laiku parakstu vākšanai referenduma ierosināšanai.