Vēstulē Valsts prezidentam Ainārs Šlesers aicina apturēt sabiedrības konfrontēšanu un naida izpausmes
Šodien, 3. novembrī, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers ir nosūtījis vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par pieaugošām politiskās agresijas un naida izpausmēm Latvijas sabiedrībā, kuras tiek uzkurinātas no valdības un sabiedriskajiem medijiem, ziņo LPV pārstāve Līga Krapāne.
Ziņots, ka vēstulē Šlesers pauž satraukumu par to, ka, ņemot vērā notikumus un publisko retoriku pēc Stambulas konvencijas denonsēšanas Saeimā, ir pamats uzskatīt, ka jau kādu laiku atsevišķu valdošo politisko partiju, tostarp Ministru prezidentes Evikas Siliņas pārstāvētās partijas “Jaunā Vienotība” (JV) un aizsardzības ministra Andra Sprūda pārstāvētās partijas “Progresīvie” (PRO) rīcība un publiskā retorika veicina politiskās situācijas saasināšanos un sabiedrības polarizāciju Latvijā.
Ņemot vērā šo situāciju, Saeimā ievēlētas partijas vadītājs, Šlesers aicina Valsts prezidentu tuvākajā laikā sasaukt Nacionālās drošības padomes (NDP) sēdi, kurā tiktu izvērtēta arvien pieaugošā sabiedrības konfrontācija un tās tendence pāraugt politiskās vardarbības izpausmēs.
Šlesers vēstulē vērš Valsts prezidenta uzmanību uz to, ka politiskās diskusijas kļūst par viena cilvēka un tā vadītās partijas - LPV demonizēšanu, provocējot uz politisku vardarbību. Jau ziņots, ka pagājušnedēļ Aināram Šleseram tika izteikti draudi un par šo faktu ierosinātais kriminālprocess.
LPV pārstāve Līga Krapāne norāda, ka Šlesers atgādina, ka 30. oktobra Saeimas sēdē, kurā notika noslēdzošās debates par Stambulas konvencijas denonsēšanu, neskaitāmas reizes no tribīnes PRO un JV deputāti par vainīgu vardarbības pret sievietēm novēršanā nosauca LPV valdes priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Izteikts vēstulē, ka selektīvu publisku vērtējumu sniedza arī Evika Siliņa (JV), kura TV 24 raidījumā ’’Post Scriptum’’ par personīgi vainīgiem nosauc tos politiķus, kuri ’’vakardien izlemtu jautājumu’’ ir cēluši galdā, tā šķeļot sabiedrību un darot negodu Latvijai ārvalstīs. Par vainīgu Siliņa atzina partiju ’’Latvija Pirmajā Vietā’’.
„Šāda apzināti vienpusēja politiska retorika, par vainīgu padarot vienu partiju un vienu cilvēku, ir sekmējusies ar konkrētām naida izpausmēm,” vēstulē Valsts prezidentam uzsver Šlesers.
Saistībā ar 29. oktobra protestu pie Saeimas nama, Šlesers norāda, ka pasākuma laikā tā dalībnieki veica organizētu iebiedēšanas aktu pie partijas ’’Latvijas Pirmajā Vietā’’ biroja Rīgā, Aldaru iela 6, kur tika izlikti dažādi transparenti un plakāti ar aizvainojošiem uzrakstiem par partiju un partijas līderi. Vēstulē minēts, ka tas ir naida uzbrukums, kas ticis veikts ar Ministru prezidentes Evika Siliņa (’’Jaunā Vienotība’’) un Iekšlietu ministra Riharda Kazlovska (’’Jaunā Vienotība’’) tiešu atbalstu, jo plakāti ar minētajiem uzrakstiem pasākuma laikā tika novietoti pie ’’Latvijas Pirmajā Vietā’’ biroja policijas klātbūtnē. Par notikušo Šlesers ir vērsies tiesībsargājošajās iestādēs.
Visbeidzot, Šlesers vēstulē norāda uz Latvijas sabiedriskā medija (LSM) un citu mediju neslēpti atbalstošo lomu vienas puses viedokļa atspoguļošanā un popularizēšanā. Tiek pieminēts 29. oktobra protests.Vēstīts, ka tas tika plaši atspoguļots un reklamēts LSM portālā, kā arī interneta portālos, kuri saņem valsts finansējumu. Piemēram, divas dienas pirms piketa to aktīvi popularizēja portāls TVNET, LTV Rīta Panorāma, kā arī VSIA “Latvijas Vēstnesis” uzturētais LV portāls. Bet šobrīd līdzīgi tiek izziņots nākamais protesta pasākums, kas tiks rīkots 6. novembrī, Doma laukumā. Tiek vēstīts, ka neviens opozīcijas protests nekad nav ticis no tā propagandēts kā šie valdības partiju atbalstītie pasākumi.
„Latvijā ir nepieciešams stiprināt mediju atbildību politiskās komunikācijas jomā, jo novērojama bīstama tendence: sabiedriskie mediji, atbalstot liberālās ideoloģijas izplatību, veicina politiskās kultūras degradāciju un izplata vardarbības retoriku. Tas veicina sabiedriskās telpas polarizāciju. Retorika kļūst arvien draudošāka,” vēstulē uzsver Šlesers.
To, ka liberālisma un konservatīvo ideoloģiju sadursme var pāraugt politiskās vardarbības aktos pret konkrētām personām, spilgti apliecina pēdējie notikumi Amerikas Savienotajās Valstīs. Kā piemērus Šlesers min atentātu pret eksprezidentu Donaldu Trampu un Čārlija Kirka publisko nogalināšanu, kas liecina par bīstamu politiskās polarizācijas un naidīgas retorikas ietekmi uz sabiedrības drošību.
„Kā partijas ’’Latvijas Pirmajā Vietā’’ valdes priekšsēdētājs uzskatu, ka Saeimā ievēlētām partijām kopā ar Valsts prezidentu ir nepieciešams meklēt kopīgus risinājumus un kopsaucējus, lai mazinātu spriedzi un atjaunotu sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām, iekams situācija kļūst nekontrolējama,” tā vēstuli Valsts prezidentam Rinkēvičam noslēdz Šlesers.