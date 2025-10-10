FOTO: Nacionālajā teātrī tapusi izrāde par dzīves smeldzi un mīlestību - “Egles stāsti”

Izrāde "Egles stāsti": Jana Egle un Ināra Slucka piedāvā dziļas stāstu pārdomas uz skatuves
Pēc latviešu literātes, Latvijas Literatūras gada balvas laureātes Janas Egles stāstu krājumiem Latvijas Nacionālajā teātrī izrādi “Egles stāsti” iestudējusi režisore Ināra Slucka, kura ir arī dramatizējuma autore.
Jauniestudējuma anotācija vēsta: “Izrāde par mums pašiem. Par mums vistuvākajiem cilvēkiem, kuri reizēm kļūst sveši. Par mūsu spēju pārtrūkušās saites sasiet no jauna. Dzīves stāsti, mirkļu uzplaiksnījumi un sapņi. Reizēm skarbi un smeldzes pilni, tomēr ļoti cilvēcīgi – gaišuma, smieklu un mīlestības piepildīti. ”
Izrādē Ināra Slucka virknējusi rakstnieces Janas Egles stāstus no krājumiem “Svešie jeb Miļeņkij ti moi” (2018), “Dzimšanas diena” (2020) un “Latvju pacients” (2023). Stāstu autore Jana Egle, gaidot izrādi Nacionālajā teātrī, tai novēl iejūtīgu skatītāju pilnas zāles un reflektē par procesu, kurā viņas stāsti tiek iedzīvināti uz skatuves: “Iestudējumam “Egles stāsti” izvēlēti ne gaišākie stāsti no manām grāmatām. Katrā no tiem ir kāda dziļa sāpe un grūti atbildams jautājums, par ko man, toreiz rakstot, gribējies parunāt ar savu lasītāju. Tagad izrāde runā ar mani. Jāatzīstas, nav viegli. Uzrakstījusi stāstu, publicēju vai iekļauju to krājumā, izdevniecība izdod grāmatu, un es vairs pie tā neatgriežos. Nu nācās atgriezties, paskatīties uz tiem pašiem jautājumiem no cita skatupunkta un saprast, ka man joprojām nav atbilžu. Izrāde liek atkal par tiem domāt, tā ielaužas prātā un sirdī, dziļi saviļņo. [..] Tajā pašā laikā ir ļoti interesanti redzēt, kā režisore tos iedzīvinājusi uz skatuves, neizbēgami īsinot, no teksta izvēloties svarīgāko, saliekot savus uzsvarus. Manuprāt, ārkārtīgi trāpīgus. Kā ar adatu tieši nerva galā.”
Mākslinieciskā komanda: režisore un dramatizējuma autore Ināra Slucka, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Marija Ulmane, muzikālā noformējuma autors Edgars Mākens, gaismu māksliniece Krista Erdmane, video mākslinieks Kaspars Aniņš.
Savu meistarību tuvplānā ar skatītāju apliecinās aktieri: Daiga Kažociņa, Lāsma Kugrēna, Jana Ļisova, Juris Hiršs un Ivars Kļavinskis.
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Tuvākās izrādes 16. oktobrī un 4., 27. novembrī Nacionālā teātra Aktieru zālē.