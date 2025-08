Cēsu novadā atklāj marihuānas audzētavu un nelegālu ieroču glabātuvi

Kriminālprocess sākotnēji kvalificēts pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas – par narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu. Par to likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods. Papildus kriminālprocesam noteikta kvalifikācija pēc Krimināllikuma 253. panta otrās daļas – par narkotiku vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu lielā apmērā. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat tiks lemts par vīrieša saukšanu pie kriminālatbildības par ieroča glabāšanu un nēsāšanu bez attiecīgas atļaujas.