“Positivus” festivāla laikā Lucavsalā ieviesti plaši satiksmes ierobežojumi

No ceturtdienas, 7. augusta, plkst. 17.00 līdz svētdienas, 10. augusta, plkst. 3.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Lucavsalas ielas posmā no ceļa bez nosaukuma, kas savieno Lucavsalas ielu ar Laivu ielu, Laivu ielas (Lucavsalā) posmā no Lucavsalas ielas līdz Salu tiltam, ceļā bez nosaukuma, kas savieno Lucavsalas ielu ar Laivu ielu un ceļā uz mazdārziņu teritoriju pretī tirdzniecības centra “K Senukai” transportlīdzekļu stāvlaukumam.