Kā ļaudis reaģējuši uz jaunajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem? Stāsta veikalnieki

Atbilstoši grozījumiem likumā alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās - no plkst.10 līdz 18. Savukārt, lai ierobežotu impulsīvu alkoholisko dzērienu iegādi, tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos alkoholiskos dzērienus var piegādāt pircējam ne ātrāk kā pēc sešām stundām no pasūtīšanas brīža.