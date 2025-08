FOTO: ar vērienīgu atklāšanas pasākumu atgriežas "Coyote Fly"! 

“Jaunajā "Coyote Fly" ir četras atpūtas zonas un katrā no tām tiks piedāvāti četri dažādi mūzikas stili katrai gaumei neatkarīgi no tā, vai meklē izklaides vietu draugu kompānijai, vēlies baudīt starptautisku mākslinieku uzstāšanos, vai izklaidēties un visu nakti dejot uz bāra letes – mēs nodrošināsim neaizmirstamu pieredzi ikvienam! Turklāt vienā no zonām iespējams iekļūt tikai ar īpašu QR kodu uz VIP aproces. Esam parūpējušies arī par patiešām labu akustiku un atšķirīgu piegājienu skaņai - iekštelpās ir skaļi, bet tajā pašā laikā iespējams sarunāties, savukārt uz ielas pie tuvējā ceļu krustojuma nevar dzirdēt skaņu no kluba, jo sienas klāj skaņu slāpējošie paneļi, tādejādi kluba apmeklētāji varēs izbaudīt augstākās kvalitātes skanējumu, kamēr rīdzinieki baudīs mieru, “ stāsta mārketinga projektu vadītāja Estella Zaharkeviča.