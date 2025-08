VM sabiedriskajai apspriešanai nodod Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu 2025.–2027. gadam

Latvijā mirstība no SAS ir būtiski augstāka nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), īpaši darbspējas vecumā. Standartizētās mirstības rādītāji SAS dēļ Latvijas iedzīvotājiem ir divas reizes augstāki nekā vidēji ES, vecumā līdz 64 gadiem atšķirība ir pat 3 reizes. Priekšlaicīga iedzīvotāju mirstība (līdz 64 gadu vecumam) no SAS ir viens no galvenajiem sabiedrības veselības rādītāju pasliktināšanās iemesliem. Hipertensijas izplatība Latvijā ir 44%, un tikai 17% pacientu tā ir kontrolēta. Tāpat augsta ir arī cukura diabēta, aptaukošanās un smēķēšanas izplatība, ziņo VM.