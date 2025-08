1000 gadus sena monēta un vēl - arheologi Lagzdienas pilskalnā atrod daudz iespaidīgu senlietu

Atrasto senlietu vidū ir 10.–11. gadsimta dzelzs slēdzene, naži un to fragmenti, īleni, dzelzs bultu gali, bronzas rotas un to daļas, proti, gredzeni, aproces, stikla krelles. Par intensīviem maiņas sakariem ar ārpasauli liecina divi sudraba gabaliņi, kas atcirsti no lielākiem stieņiem un izmantoti kā “svara nauda”, kā arī no sudraba monētas darināts piekariņš. Tam izmantots vācu zemēs valdnieka Oto III (983–1002) laikā kalts sudraba feniņš.