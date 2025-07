Rīgas slavenā Putina miroņgalva redzama visas pasaules interneta tirdzniecības platformās

Ūmeo (Zviedrija) Universitātes politikas zinātnes pasniedzējs Pēteris F. Timofejevs par grāmatu “Krievija pret mūsdienīgumu” saka, ka tā “ir inovatīvs un ilgi gaidīts ieguldījums populārzinātniskajā žanrā, kas cenšas skaidrot Krievijas neseno pagātni. Aleksandrs Etkinds savā grāmatā piedāvā jaunu skatījumu uz to, kā izprast Krievijas centienus apturēt mūsdienīgumu, ignorējot mūsdienu apdraudējumus videi un cilvēces pastāvēšanai un nepieciešamību pēc ilgtspējas. Tāpēc Krievija Aleksandra Etkinda skatījumā īsteno “paleomūsdienīgumu” jeb uz pagātni vērstu, planētas videi draudīgu “attīstības” modeli. Viņš detalizēti un pārliecinoši analizē Krievijas atpalicību no Eiropas, kuras attīstības un pielāgošanās spējas Putina režīms apskauž, neieredz un grib destabilizēt. Taču autors neapstājas pie diagnozes uzstādīšanas vien un piedāvā arī savu skatījumu uz “ārstēšanas kursu”, kas varētu drastiski mainīt pasaules politisko kārtību. Aleksandra Etkinda grāmata ir jālasa, un par to ir jādiskutē ikvienam, kuru interesē norises mūsu kaimiņzemē un tās īstenotais brutālais karš pret Ukrainu.”