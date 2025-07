Jaunais CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris: notikušās pašvaldību vēlēšanas sauc par šausmām un met akmeni IT speciālistu dārziņā

Te turklāt ir jānošķir divas lietas. Viena ir vietu sadalījums jeb tas, cik balsu ir nodots par katru partiju. To arī ar rokām saskaitīt tiešām var diezgan veikli - trīs, lielākais, četru stundu laikā pēc tam, kad ir aizgājis pēdējais vēlētājs, jo, ja ir izveidojusies rinda, mēs ļaujam nobalsot pēdējam, kurš rindā ir iestājies plkst.19.59, nevis vienkārši plkst.20 aiztaisām durvis. Taču sarežģītākā daļa ir grozījumu skaitīšana vēlēšanu zīmēs. Ja Rīgā pusē vēlēšanu sarakstu bija maksimālais deputātu kandidātu skaits, tad paši varat parēķināt, kāds bija kandidātu skaits, par kuriem jāskaita gan "par", gan "pret" atzīmes, gan negrozītās vēlēšanu zīmes. Tādēļ ir šīs trīskāršās un dažkārt pat četrkāršās pārbaudes, lai pārliecinātos par rezultātu nekļūdīgumu. Te skeneris var palīdzēt. "Šaurā vieta" šajā procesā ir jautājums, ko mēs uztveram kā veiktu atzīmi. Piemēram, šoreiz bija noteikts, ka par atzīmi tiek uzskatīti 3% no laukuma aizpildījuma. Skeneris uztvers, kas ir 3% no laukuma aizpildījuma, bet vai to uztver cilvēka acs? Tur var būt interpretācijas. Manuprāt, ir skaidrāk jānosaka kritēriji, lai gadījumā, ja nākas iedarbināt "plānu B", viss ir skaidrs praktiski. Tāpat par to jābūt skaidrai komunikācijai, nevis kā bija šoreiz, kad izrādījās, ka "plāns B" ir februārī izdota balsu skaitīšanas instrukcija, un tas ir arī viss. Formāli jau viss it kā bija kārtībā, bet tas tā nebija praktiski. Tādēļ arī vēlēšanu komisijas apvainojumus par instrukciju nelasīšanu uztvēra ļoti personīgi. Es šeit Rīgas vēlēšanu komisijā pēc vēlēšanām runāju ar katru vēlēšanu iecirkņa vadītāju, jo sāpe bija ļoti liela, un ir ļoti svarīgi vēlēšanu iecirkņu darbiniekus noturēt, jo lielākā vērtība ir pieredzējušie speciālisti, kas augsta stresa situācijās spēj adekvāti rīkoties. Daudzi no viņiem vēlēšanu iecirkņos strādā jau 20 gadus, un viņiem ir milzīga pieredze. Ja mēs skaidri pateiksim, kādi ir noteikumi, esmu pārliecināts, ka lielāko daļu dabūsim atpakaļ uz nākamajām vēlēšanām.