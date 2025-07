Aptauja: Latvijā 77% cilvēku ieinteresēti gūt papildu ienākumus ārpus ikdienas darba

No 77% iedzīvotāju, kas ir atvērti uzņemties lielāku slodzi, lai gūtu papildu ienākumus, tikai 4% norāda uz interesi strādāt virsstundas esošajā darba vietā.

Visbiežāk iespēju strādāt 5-12 stundas nedēļā norādījuši iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem (36%), iedzīvotāji 18-29 gadu vecuma grupā (34%), kā arī respondenti vecumā no 50 līdz 59 gadiem (31%).