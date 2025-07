Valmierā ugunsgrēka dēļ evakuējas 45 cilvēki, dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors

Vakar plkst.22.18 VUGD saņēma izsaukumu uz Voldemāra Baloža ielu Valmierā, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg sadzīves mantas, siena un grīda kopumā 15 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās četri cilvēki, bet kopumā no ēkas evakuējās 45 cilvēki. Dzīvoklī, kur izcēlās ugunsgrēks, nebija uzstādīts dūmu detektors. Plkst.00.38 darbs notikuma vietā noslēdzās.