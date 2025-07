Rīgā pieaug pieprasījums pēc īpaša sociālā pakalpojuma

2024. gada aprīlī gada aprīlī Rīgas pašvaldības Labklājības departaments veica pētījumu par aprūpi mājās, lai izvērtētu aktuālo situāciju un attīstības virzienus aprūpes pakalpojumu jomā. Izrādās, pēdējos gados samazinās to cilvēku skaits, kuri saņem finansiālu atbalstu, bet pieaug to skaits, kuri izvēlas saņemt aprūpi mājās - it īpaši sarežģītākā līmenī, kur nepieciešama plašāka palīdzība.