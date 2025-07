Sieviete Daugavpilī atdod svešai personai 4000 eiro; aizturēta 2007. gadā dzimusi krāpniece

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka šā gada 24. jūnijā, Daugavpilī, 1943. gadā dzimusi sieviete saņēma zvanu no nenoskaidrotas personas, kura stādījās priekšā kā advokāts un paziņoja, ka viņas tuviniece ir cietusi ceļu satiksmes negadījumā un nepieciešami naudas līdzekļi, lai sniegtu palīdzību. Pie sievietes ieradās naudas kurjere, kura no personas paņēma 4000 eiro skaidrā naudā, par to uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas, un turpinās izmeklēšana.