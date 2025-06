VIDEO: "homoseksualitāte ir grēks" - praida gājiena dalībniekus Rīgā sagaida arī protestētāji

Jauns.lv novēroja, ka jau gājiena laikā, kurā piedalās aptuveni 2000 dalībnieku, protestētāji tur plakātus krievu, angļu un latviešu valodā, izmanto mikrofonus un skaņas pastiprinātājus. Viņi skaļi vēršas pret praida dalībniekiem, kamēr gājiena dalībnieki izsmej protestētājus. Kāda dalībniece tur izgrieztu rāmi ar uzrakstu “Oh God! I'm in the closet” (latviski – “Ak Dievs! Esmu skapī”) un pieliek to klāt kristiešu protestētājiem.