“Man tagad ir savs vainags!” Japāņi EXPO Osakā sajūsmā par Latvijas Jāņu tradīcijām

Latvijas dalības "EXPO 2025 Osaka" ģenerālkomisāre Lāsma Līdaka pauž gandarījumu, ka gan Baltijas paviljons kopumā, gan tajā rīkotie tematiskie pasākumi ļauj plašam apmeklētāju lokam iepazīt Latvijas tradīcijas, vērtības un sniegtās iespējas autentiskā un mūsdienīgā veidā. "Vasaras saulgriežu un Jāņu svinēšana ir viena no mūsu tautas skaistākajām tradīcijām, kurā vēlējāmies dalīties arī ar Baltijas paviljona apmeklētājiem no Japānas un citām valstīm. Lai arī atrodamies vairāk nekā 11 000 km attālumā no Latvijas, mums izdevās radīt īpašu svētku noskaņu un piedāvāt apmeklētājiem dažādas aktivitātes, lai tie kaut nedaudz gūtu priekšstatu par mūsu tradīcijām un sajustu šo svētku enerģiju. Japāņi ar lielu entuziasmu piedalījās rīkotajās meistarklasēs, vēlējās vairāk uzzināt par tradīcijām un to nozīmi, tajā pašā laikā atzinīgi novērtējot arī mūsu spēju vienlaikus saglabāt gan senās tradīcijas, gan prezentēt sevi mūsdienīgā un inovatīvā veidā," atklāj Lāsma Līdaka.