Vīrietis notic viltus CSDD īsziņai un zaudē sakrātos 10 000 eiro; kopā šādi izkrāpti jau 174 000

Savukārt kādai rīdziniecei jūnijā nosūtīta īsziņa it kā no CSDD par reģistrētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu un pievienota krāpnieciska saite: MANS.CSDD-L-V-S.COM. Bija norādīts, ka tur iespējams apskatīties informāciju par sastādīto protokolu. Pēc tam, kad sieviete bija autorizējusies ar internetbankas datiem, no viņas konta tika veikts pārskaitījums 3000 eiro apmērā. Tāda pati summa līdzīgā veidā šomēnes izkrāpta arī iedzīvotājai Zemgalē.