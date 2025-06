Cik droši ir vēja parki veselībai? Tiesībsargs norāda uz valdības vilcināšanos 3 gadu garumā

Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā. Latvijā aizsargjoslu regulējumu gar VES ieviesa 2005. gadā, pamatojot to ar vēja ģeneratoru radīto gaisa svārstību ietekmi uz cilvēku labsajūtu, apledojuma un ledus atlūzu krišanas riskiem, avārijas riskiem u.c. Tomēr laika gaitā secināts, ka aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām vairs nav nepieciešamas, lai novērstu trokšņa un infraskaņas radīto ietekmi uz cilvēkiem, jo šāda ietekme daudz efektīvāk un detalizētāk tiek apzināta un novērsta, piemēram, ietekmes uz vidi procedūras ietvaros. Tāpat ir vērojama tehnoloģiju attīstība, un jaunākās tehnoloģijas ļauj pilnībā novērst ar apledošanu un atlūzu krišanu saistītos riskus. Savukārt par tādiem cilvēka veselību ietekmējošiem faktoriem kā mirguļošana un zemfrekvences skaņa regulējuma nav.

Šobrīd spēkā esošā kārtība galvenokārt vērsta uz apbūves nosacījumu izvirzīšanu jaunbūvējamu vēja elektrostaciju attīstības un drošības nodrošināšanai. Izslēdzot drošības aizsargjoslas, likumdevējs ir noteicis noteiktu platību, kas jāievēro, plānojot un izvēloties jaunas vēja elektrostacijas atrašanās vietu. Proti, ja jaunbūvējamās VES jauda ir vairāk nekā 2 megavati, 800 metru rādiusā ap to ir noteikti teritorijas izmantošanas ierobežojumi. Turklāt, ja šāda VES tiek plānota tuvāk kā 2 kilometrus no mājsaimniecības, VES valdītājam ir pienākums veikt noteiktu maksājumu.