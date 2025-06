Latvija aizsardzībai nākamgad varētu veltīt jau 4,35% no IKP

Viņa norādīja, ka valdība virzās nospraustā mērķa virzienā, lai nodrošinātu Latvijas atbilstību NATO spējām un lai iedzīvotāji būtu drošībā. Premjere atgādināja, ka Ministru kabinets jau iepriekš konceptuāli vienojies, ka Latvija virzās uz aizsardzības izdevumiem 5% apmērā no IKP. Viena no lietām, kas ar to saistīta, ir vē 42 kājnieku kaujas mašīnu "ASCOD" iegāde. Tās paredzētas viena papildu bataljona apbruņošanai.