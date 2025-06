Ieguldīs papildu 8,9 miljonus eiro mācību materiālu iegādei un izstrādei

Apstiprinātie grozījumi paredz arī papildināt sadarbības partneru loku, papildu esošajiem – pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm, nodrošinot izglītojamajiem mācību līdzekļus arī pārējās valsts un privātās izglītības iestādēs. ES fondu atbalsts mācību līdzekļu nodrošinājumam plānots izglītības iestādēm neatkarīgi no to dibinātāja, ja tās īsteno noteiktas izglītības programmas (izņemot tālmācību) - pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, speciālās izglītības programmas, profesionālās izglītības programmas, kurās apgūst vispārējās izglītības saturu, un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Tāpat grozījumos noteikts, ka finansējumu mācību līdzekļu nodrošinājumam piešķirs atbilstoši izglītojamo skaitam iepriekšējā mācību gada 1. septembrī (VIIS dati).