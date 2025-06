Piektdien spīdēs saule un gaiss iesils līdz +21 grādam

Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1020 hektopaskāliem Latgalē līdz 1027 hektopaskāliem Kurzemē. Dienas vidū ultravioletais starojums sasniegs vidēji augstu līmeni. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst.12 līdz 15.