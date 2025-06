Liāna Langa: krievu valodā atbrauc ar tankiem...

Viņa izteicās, ka lielākajai daļai latviešu rīdzinieku ir svarīgs kampaņas sauklis “Runā latviski, atkrievo Latviju”, un to viņa pamato šādi: “Tāpat kā Ukrainā ļoti būtiska ir derusifikācijas politika un mēs zinām to, ka krievu valodā iebrauc teritorijās ar tankiem, un mēs to nevēlamies šeit pieļaut. Tāpēc mums nav jāgaida tanki kā Ukrainā, bet mums jāveic savs darbs jau šodien."