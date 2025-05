Rīgā plāno attīstīt laikmetīgo kultūru un uzlabot pasākumu apmeklētību – četros gados plāno tērēt 46 miljonus eiro

No 73% uz 80% plānots palielināt to rīdzinieku īpatsvaru, kas pozitīvi vērtē kultūras pasākumus un pakalpojumus Rīgā. Iedzīvotāju īpatsvaru, kuri iesaistās nevalstiskajās organizācijās plānots palielināt no 17% līdz 20%, bet to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri kultūras pasākumus Rīgā apmeklējuši vismaz reizi gadā plānots palielināt no 46% līdz 50%.