FOTO: ļaudis pēdējā gaitā pavada mūžībā aizgājušo grupas “Mixeri” dalībnieku Raivo Andersonu

Raivo Andersons (1976–2025) bija viens no grupas “Mixeri” dibinātājiem un atpazīstamākajiem balsīm. Grupa debitēja 1990. gadu beigās, to veidoja bijušie “100. debijas” dejotāji – Raivo Andersons un Jānis Kalniņš no Rīgas, Uldis Zīle no Dobeles un Edgars Rubenis no Jēkabpils.