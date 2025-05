Zinātnieki: Visuma gals varētu pienākt agrāk, nekā uzskatīts līdz šim

Pārsteidzoši, bet neitronu zvaigznes un zvaigžņu melnie caurumi izzūd aptuveni vienā laikā – apmēram 10⁶⁷ gados, lai gan melnie caurumi ir ar daudz spēcīgāku gravitāciju. Šis paradokss skaidrojams ar to, ka melnajiem caurumiem nav virsmas, līdz ar to daļa no izstarotās enerģijas tiek absorbēta atpakaļ, palēninot iztvaikošanas procesu.