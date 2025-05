FOTO, VIDEO: sabiedrotie Daugavpilī īsteno gaisa desanta operāciju

Mācības “Swift Response 2025” Latvijā notiek vienlaikus ar nacionālajām mācībām “Kristāla bulta” un ir daļa no plašā NATO mācību cikla “Defender 2025”, kurā piedalās aptuveni 25 000 karavīru no vairāk nekā 18 valstīm. To mērķis ir stiprināt sabiedroto vienību savietojamību, uzlabot vadības spējas un trenēties daudzdzmensionālām operācijām.