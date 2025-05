"Sagaidu precīzus ieteikumus, nevis futbolu," Rinkēvičs par valdības centieniem pārtikas cenu samazināšanā

“Viens no tiem bija, piemēram, ierobežojums lielajiem vairumtirgotājiem pēdējā brīdī atteikties pieņemt preci no vietējā ražotāja. Ļoti būtiski, ja šis valdības piedāvātais likumprojekts tiktu izvērtēts Saeimā un daļa no šiem instrumentiem ļoti būtiski varētu palīdzēt pārtikas cenu kāpuma ierobežojumam,” skaidro Siliņa.