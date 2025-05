Divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju atzinīgi vērtē mūsu dalību Eiropas Savienībā

Aptaujas rezultāti atklāj arī to, ka Latvijas dalību ES salīdzinoši biežāk pozitīvi vērtē latvieši, gados jauni iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem un skolēni, studenti, iedzīvotāji ar augstāko izglītību, iedzīvotāji ar personīgajiem ienākumiem 1000 eiro un vairāk mēnesī, vadītāji un augstākā līmeņa speciālisti, kā arī iedzīvotāji no kuplākām ģimenēm, proti, četri un vairāk cilvēki ģimenē.