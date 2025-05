Tuvinieki joprojām izmisīgi meklē Daugavā pazudušo 3 bērnu tēti Jāni Gailīti; vajadzīgi palīgi

“01.05.2025. Māsa no izglābtā drauga sievas saņēma zvanu, ka slīkst viņas vīrs. Nav atrasts. Māsa interesējās 112 – nu nē… pa telefonu nē, jābrauc klātienē. Ok, lecam mašīnā – un…. Nestrādā policijas iecirknis Saulkrastos, jo brīvdienas. Zvanam 110 – nuu jaa, nezin, kāpēc google māte tā dezinformē, bet sarkanajos datumos jābrauc uz Rīgu. Labi, ka degvielas pietiek – mauc uz Rīgu, kas nu tuvāk – uz Vizlas ielu. Bet Valsts policija nav apdeitojusi nevienu ”sabiedrību neinteresējošo kontaktinformāciju” – šitas kantoris nestrādā. Nu laaaab, brauks uz to slaveno Matīsa ielu, tur noteikti strādās?! Nifiga!!! Tā ar ceturto piegājienu nonācām Valsts policijas iecirknī. Pēc divām dienām šī biznesa menedžeri busā uz lūgumu palīdzēt atrast slīkušo Jāni atbildēja, ka tagad vismaz radiem būs mācība, ka vestes jāvelk. Johaidi! – tas ir jauno atraitņu eksekūcijas rituāls, vai? – es, kā trīs bērnu mammas un atraitnes māsa esmu nikna. Ja gribi fiksi dabūt iecirkni sarkanos datumos, taupot laiku, labāk veic likumpārkāpumu labi filmētā vietā – tas nodrošinās drīzāku aktīvā punkta sasniegšanu, lai veiktu visas iedomātās un nerealizētās kontakta mijiedarbības pret "ārkārtīgi pretimnākošajiem, profesionālajiem vai vismaz ētikas grāmatu redzējušiem institūcijas darbiniekiem.