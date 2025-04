Svētku dienās Latvijas augstākajos torņos pacelti valsts karogi

Zaķusalas torņa karoga masts ir īpašs ne vien ar to, ka ir augstākais Eiropas Savienībā, bet arī ar faktu, ka tajā ir plīvojis tikai no brīvas gribas pacelts karogs. Padomju gados, kad torni uzcēla, darbiniekiem tika dota komanda pacelt tornī padomju Latvijas karogu. Augstkāpēji, kam tas bija uzticēts, atteicās to darīt ar vārdiem: «Ja nav sarkanbaltsarkanais, lai nav nekāds!» Tā Latvijas PSR karogs netika pacelts, lai gan, jau projektējot torni, tajā bija paredzēts karoga masts.