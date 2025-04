Attālinātais darbs nav risinājums ne uzņēmumiem, ne darbiniekiem

Tas var būt pieņemami un efektīvi no produktivitātes viedokļa, ja uz to raugāmies šauri. Tas strādā noteiktās nozarēs (piemēram, IT jomā), taču pārsvarā šādā procesā pazūd darbinieka kā personības vērtība. Darbs vairumam no mums nav tikai konkrēti nodevumi. Turklāt darba efektivitātes tehniskā mērīšana daudzās profesijās īsti nedarbojas. Piemēram, tas, cik stundu dienā darbinieks ir pieslēdzies darba devēja datorsistēmai, daudzos gadījumos ietekmē viņa sasniegumus ļoti nosacīti.