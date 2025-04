Vairākās vietās Latvijā būs noteikti satiksmes ierobežojumi

Velomaratona posma Cēsis- Valmiera šodien laikā no plkst.10 līdz 17 būs īslaicīgi ierobežota satiksme uz valsts vietējiem autoceļiem starp Cēsīm un Valmieru. Tāpat šodien pie Smiltenes autosacīkšu laikā no plkst.8 līdz 18 ceļam Smiltene- Mēri- Loberģi būs slēgts posms pie sporta kompleksa Teperis, bet Limbažu novadā rallija testu braucienu laikā no plkst.10 līdz 18 būs slēgts vietējais autoceļš Dauguļi- Rozula.