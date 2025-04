LM: otrā līmeņa kapitāla pārcelšana uz pirmo līmeni nodrošinās pensiju pieaugumu

Kā skaidro ministrijā, vecuma pensija tiek garantēta līdz mūža beigām. Vecuma pensijas apmēra daļa, kura aprēķināta no pensiju otrā līmeņa uzkrātā kapitāla ir atkarīga no otrajā līmenī uzkrātā kapitāla apjoma - jo lielāks uzkrātais kapitāls, jo lielāka vecuma pensijas apmēra daļa, kura aprēķināta no pensiju otrajā līmenī uzkrātā kapitāla.