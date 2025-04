Kādēļ uz Latvijas ceļiem tik daudz bojāgājušo ...

TEN-T tīkla autoceļi Latvijā, kuriem līdz 2030.gada beigām jāatbilst regulas prasībām, ir Rīgas apvedceļš visā tā garumā, Bauskas šoseja (A7) visā tās garumā, no Rīgas līdz Lietuvas robežai, kā arī Ventspils šoseja (A10) no Rīgas līdz Tukumam un Tallinas šoseja (A1) no Rīgas līdz Saulkrastiem. No visiem šiem autoceļiem tikai A7 daļai - Bauskas apvedceļam - ir zināms pārbūves termiņš un finansējums avots. Bauskas apvedceļš tiks uzbūvēts kā publiskās un privātās partnerības projekts un atklāts satiksmei 2031.gada sākumā. Visu pārējo pārslogoto galveno autoceļu posmu pārbūvei finansējuma patlaban nav.