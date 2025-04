"Bija viens dīvains maksājums!" Tūkstošiem pensionāru Latvijā joprojām tukšām kabatām - viņi nav saņēmuši Krievijas pensijas

Ministrija jau informēja, ka 9.aprīlī no Krievijas ir saņemti 21 369,36 eiro, kas, no vienas puses, skaidri pierādot, ka praktisku šķēršļu līdzekļu pārskaitījumam nav, bet, no otras puses, tas ir izraisījis jautājumus par Krievijas puses saistību izpildi, kas, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā esošajiem 2024.gada ceturtā ceturkšņa datiem, paredz ap 3,5 miljonu eiro pārskaitījumu.