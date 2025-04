Sakopjam gan laukus un pilsētas, gan digitālo vidi! Šogad jau 18. gadu pēc kārtas Latvija vienosies “Lielajā talkā”

Pēc 17 pavasariem, kas aizvadīti, sakopjot Latviju, rezultāts esot gana labi redzams, norāda Aiva: “Talcinieku skaits saglabājas tikpat augsts – ap 140 000 cilvēku – taču savākto atkritumu daudzums ar gadiem sarūk. Tas norāda gan uz to, ka vide kļūst tīrāka, gan, domājams, arī uz to, ka kļūstam atbildīgāki un mazāk piesārņojam apkārtni. Ir gan arī savi izaicinājumi. Piemēram, indikācijas, ka pēdējā laikā meži tiek piemēsloti dziļāk iekšā to teritorijās.”