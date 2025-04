“Viņa ļoti pietrūks”: Edgars Rinkēvičs pauž līdzjūtību saistībā ar Romas pāvesta Franciska nāvi

Jau ziņots, ka Romas pāvests devās mūžībā. Svētdien 88 gadus vecais Francisks vēl sveica ticīgos no Svētā Pētera bazilikas balkona, tomēr veselības stāvokļa dēļ pats nenolasīja tradicionālo Lieldienu uzrunu "Urbi et orbi" ("Pilsētai un pasaulei"). Pēdējos mēnešos viņa veselība bija ievērojami pasliktinājusies — kopš atgriešanās Vatikānā 23. martā pēc 38 dienu ilgas ārstēšanās slimnīcā pāvests publiski parādījās tikai dažas reizes. Viņš turpināja atveseļoties no pneimonijas abās plaušās.