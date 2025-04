Dzintaru koncertzālē uzstāsies Džeza virtuoza Mihīla Borstlapa Trio

Džeza mūzikas pasaule cildina Mihīla Borstlapa klavierspēli jau kopš 1992. gada, kad viņš tika atzīts par konkursa "Europe Jazz Contest" labāko solistu. Mihīls Borstlaps iemantojis ievērojamu reputāciju kā viens no pēdējās desmitgades izcilākajiem džeza pianistiem. "Borstlaps notutur smalkā līdzsvarā pieejamu grūvu ar noslēpumainām noskaņām, un improvizāciju pārsteigumi seko cits citam," - viņa sniegumu raksturojis "The Guardian". "Kristāltīra klavierspēle" - rakstījis laikraksts "The New York Times".