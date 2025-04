Koncertzālē “Cēsis” būs skatāma gleznotājas Birutas Delles darbu izstāde “Esības dāvana”.

Mīlestību, draudzību un atbalstu jaunā gleznotāja atrada starp bitņikiem kafejnīcā “Kaza”. Padomju laikā Delle dzīvoja it kā divās paralēlās pasaulēs: viņas darbi parādījās oficiālajā izstāžu apritē, bet ikdiena noritēja ideālistiskā savstarpējas pašpalīdzības vidē, kur bija sastopami dažādi autsaideri. Neskatoties uz nepabeigto izglītību, Birutas Delles darbus no 1967. gada pieņēma izstādēs. 1979. gadā viņa sarīkoja pirmo no vairākām personālizstādēm Latvijas Mākslinieku savienības izstāžu zālē, 1993. gadā – Valsts mākslas muzejā (tagad – LNMM). Biruta Delle līdz pat mūža beigām turpināja gleznot, kā arī regulāri rīkoja jaunāko darbu personālizstādes. Vēl pavisam nesen (27.01. – 28.04.2024.) Latvijas Nacionālā mākslas muzejā ciklā “Paaudze” bija skatāma Birutas Delles darbu izstāde “Gleznot katru dienu”(kurators Vilnis Vējš).